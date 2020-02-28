ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

فيروس كورونا يحصد أرواح 44 صينيا ويرفع العدد الإجمالي الى 2788

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:14 - 28 فبراير 2020
اطباء يواجهون فيروس كورونا اطباء يواجهون فيروس كورونا
جوال
مشاركة

سجلت إحصائية الوفيات في الصين اليوم الجمعة، وفاة حوالي 44 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات جراء هذا الوباء إلى 2788.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد الوفيات اليوم الجمعة في الصين وصل لأدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر،

وقال إن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً، وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة. وما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم، في كوريا الجنوبية 2022 شخصًا، بعد تسجيل 256 حالة إضافيّة في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّرًا من الفيروس بعد الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الصحّية.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات