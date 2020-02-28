فيروس كورونا يحصد أرواح 44 صينيا ويرفع العدد الإجمالي الى 2788

سجلت إحصائية الوفيات في الصين اليوم الجمعة، وفاة حوالي 44 شخصاً بسبب فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات جراء هذا الوباء إلى 2788.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد الوفيات اليوم الجمعة في الصين وصل لأدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر،

وقال إن فيروس كورونا المستجد بلغ "نقطة حاسمة" عالمياً، وحضّ الدول التي طالها الوباء على "التحرك سريعاً" لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف "نحن عند نقطة حاسمة. وما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر"، مشيرا إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم، في كوريا الجنوبية 2022 شخصًا، بعد تسجيل 256 حالة إضافيّة في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّرًا من الفيروس بعد الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الصحّية.