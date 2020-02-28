الآلاف يؤدون "صلاة الفجر" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد المدن المحتلة

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين في أداء صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومعظم المساجد في فلسطين المحتلة، ضمن حملة المشاركة في صلاة الفجر العظيم التي انطلقت منذ شهرين، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وذكر مراسلنا أن الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، فيما ادى المبعدون عن الاقصى الصلاة على عتبات المسجد، وسط اعتداءات إسرائيلية على الممصلين.

وردد المصلون التكبيرات والتهليلات في أعقاب انتهاء الصلاة والخروج من المسجد الأقصى المبارك.

وابعدت شرطة الاحتلال الشاب المبعد عن الاقصى نظام ابو رموز عن منطقة باب حطة، فأدى الصلاة في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والاسباط ".

شكَّلتْ حملة "الفجر العظيم" التي تتعاظم مشاركة الفلسطينيين فيها تحدياً جديداً للاحتلال الإسرائيلي، بل مأزقاً كبيراً بات يقلق الإسرائيليين على أكثر من صعيد، ما دفع الاحتلال للاعتداء على المشاركين في الحملة، ووضع إجراءات تعرقل تعاظمها.