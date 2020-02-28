جيش الاحتلال ينتهي من مناورة عسكرية تحاكي الحرب مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، الانتهاء من تدريبات خاصة تحاكي الحرب مع حوب الله اللبناني، وتعرض الجبهة الداخلية إلى مخاطر كبيرة نتيجة الحرب.

وأشار الاعلام العبرية أن التدريبات للفرقة 36 المتواجدة على الجبهة الشمالية وتشمل لواء المدرعات 7 ولواء جولاني استمرت أسبوعين متواصلين، وكانت تهدف لرفع الجهوزية واستعداد الألوية للحرب المقبلة في لبنان بالإضافة إلى تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة التابعة لقوات البرية والتي ستدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني.

وذكر قائد الفرقة 36 أن التدريبات كانت معقدة للغاية، إذ بدأت محاكاة يوم عادي روتيني إلى حالة الطوارئ وبعدها الدخول في حالة هجوم ودفاع وصولاً إلى إزالة لإزالة التهديد.







