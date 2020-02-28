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القيادي عدنان يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين في حوارة وبيتا

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:33 - 28 فبراير 2020
الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في تعقيبه على اعتداءات المستوطنين في بلدة حوّارة بمحافظة نابلس الليلة الماضية: إن الاعتداءات الوحشية من قبل المستوطنين بحق اهالي بلدة حوارة تمت بمشاركة وإسناد وتغطية جيش الاحتلال.

كما، توجه عدنان بالتحية لأهالي في بيتا وحوارة ممن يتصدون لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وقال: "بيتا" البطلة التي قدمت العشرات من أبنائها شهداء وأسرى لن تخيفها تهديدات قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح، مضيفاً "استبسال أهلنا في بيتا بالدفاع عن "جبل العرمة" رغم هجوم المحتلين يمثل نموذجا حيّا لدفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقدساته".

ودعا عدنان في تصريح صحفي أهالي بلدة حوارة وكافة القرى التي تمر منها دوريات جيش الاحتلال ومستوطنيه لإغلاق محالهم التجارية في وجوههم.

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