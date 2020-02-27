تظاهرة فلسطينية ضد إجراءات المستوطنين بنابلس

تجمع عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في تظاهرة غاضبة بمدينة نابلس، بعد محاولات من المستوطنين للسيطرة على منطقة قمة الجبل بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باعتصام أهالي بلدة بيتا في قمة الجبل، التي تضم موقعًا أثريًا، ما يدفع اطماع المستوطنين للاستيلاء عليه، في حين يواجه الفلسطينيين تلك المحاولات بالاعتصامات والمظاهرات الرافضة، وسط إشعال النيران.

ودعا أهالي البلدة لإقامة صلاة الجمعة غدًا فوق قمة الجبل، فيما نصبت بلدية بيتا سارية علم بطول 22 مترا فوق القمة، كخطوات عملية للتصدي لمخططات الاحتلال السلطوية.

وتتواصل الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على أراضي المواطنين والأماكن الاثرية المهمة التي تثبت احقية الفلسطينيين بأرضهم، إلى جانب انها تفند رواية (إسرائيل) الكاذبة.







