ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تظاهرة فلسطينية ضد إجراءات المستوطنين بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 23:44 - 27 فبراير 2020
تظاهرة في نابلس تظاهرة في نابلس
جوال
مشاركة

تجمع عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في تظاهرة غاضبة بمدينة نابلس، بعد محاولات من المستوطنين للسيطرة على منطقة قمة الجبل بالمدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باعتصام أهالي بلدة بيتا في قمة الجبل، التي تضم موقعًا أثريًا، ما يدفع اطماع المستوطنين للاستيلاء عليه، في حين يواجه الفلسطينيين تلك المحاولات بالاعتصامات والمظاهرات الرافضة، وسط إشعال النيران.

ودعا أهالي البلدة لإقامة صلاة الجمعة غدًا فوق قمة الجبل، فيما نصبت بلدية بيتا سارية علم بطول 22 مترا فوق القمة، كخطوات عملية للتصدي لمخططات الاحتلال السلطوية.

وتتواصل الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على أراضي المواطنين والأماكن الاثرية المهمة التي تثبت احقية الفلسطينيين بأرضهم، إلى جانب انها تفند رواية (إسرائيل) الكاذبة.

     

87556496_3733368680070878_2766225127812104192_n

87754359_3733368366737576_7194068584417460224_n


 

88155987_3733368510070895_8195037225583378432_n

87458620_3733368523404227_8963686795036327936_n


 

الأكثر مشاهدة

متعلقات