اردوغان يتراس اجتماعاً امنياً طارئاً بعد مقتل 34 جنديا في ادلب

كشف مصدران امنيان تركيان أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يترأس في هذه الأثناء اجتماعاً امنياً طارئاً بشأن تطورات الاحداث الميدانية في ادلب.

وأوضح المصدران أن الاجتماع العاجل الذي دعا إليه اردوغان في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقر يضم قيادات من المستويين العسكري والسياسي التركي.

وكان 34 جندياً لقوا مصرعهم وأصيب العشرات اليوم الخميس، في غارات جوية استهدفتهم في جبل الزاوية في الريف ادلب شمال غرب سورية.

وأفاد المرصد السوري وتنسيقات المسلحين في خبرٍ نقلته قناة الميادين الفضائية بمقتل 34 جندياً تركياً وجرح العشرات في غارات جوية استهدفتهم في جبل الزاوية.

وذكر المرصد أن غارات عنيفة استهدفت الرتل التركي في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون بريف إدلب.