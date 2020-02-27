جيش الاحتلال ينهي تدريبات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريباته العسكرية التي استمرت نحو اسبوعين في شمال فلسطين المحتلة، وذلك في إطار الاستعدادات لأي معركة مقبلة مع لبنان وسوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "انتهت اليوم مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية".

وأضاف في بيان له، ان تلك التدريبات شملت تدريبات للواء المدرعات 7 ولواء جولاني في هضبة الجولان المحتل، وذلك "لرفع جهوزية الجيش".

يشار إلى ان جيش الاحتلال أعلن قبل أسبوعين عن انطلاق مناورات عسكرية برية في شمال فلسطين المحتلة، في حين يهدد القادة الإسرائيليين من حين لآخر بشن عدوان على لبنان وسوريا، محذرين من ان المعركة المقبلة ستكون قاسية ومدمرة على الطرفين.







