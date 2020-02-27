هكذا اقنع "الموساد" السلطان قابوس بزيارة سارة نتنياهو مسقط!

كشفتْ وسائل إعلامٍ عبرية النقاب عن اتصالات أجراها جهاز "الموساد" الإسرائيلي لدى سلطنة عمان، بهدف مرافقة سارة نتنياهو، لزوجها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، خلال زيارته لعُمان، في العام 2018.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن بارزين إسرائيليين اقنعوا سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، بقوم سارة نتنياهو إلى مسقط برفقة زوجها بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة أن نتنياهو طلب من مساعديه إقناع المسؤولين العمانيين بالسماح لزوجته بزيارة سلطنة عمان ومرافقته في الزيارة، رغم حالة المعارضة الشديد من قبل المسؤولين العمانيين.

وأوردت القناة العبرية أن المسؤولين عن زيارة نتنياهو لمسقط اندهشوا من طلب سارة نتنياهو مرافقته في الزيارة، رغم أنه لم يذكر ذلك في أجندة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي في عمان، وبأن نتنياهو نفسه طلب مرافقة سارة، بعد ضغوط كبيرة منها.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن رجال الموساد ومساعدون لنتنياهو حاولوا إقناع سارة للتنازل عن مرافقة زوجها لأن السلطان قابوس غير متزوج وليس مألوفا أن يصل ضيوف للقصر السلطاني، برفقة زوجاتهم لكنها لم تقتنع وأصرت على المشاركة.