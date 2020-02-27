فرنسا تعلن عن حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل حالات جديدة بإصابات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت موقع القبس، نقلاً عن وزارة الصحة الفرنسية، إصابة 20 حالة، وبذلك يرتفع اعداد المصابين إلى 38 حالة.

وفي السياق، أعلنت السلطات الألمانية اليوم، عن تسجيل 14 حالة جديدة بالفيروس.

يُشار إلى ان اعداد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو 2804 اشخاص، إلى جانب إصابة مئات الآلاف في العديد من بلدان دول العالم، وذلك وفق بيانات دولية رسمية.

وكانت الجمهورية الصينية، قد كشفت عن اول إصابة بفيروس كورونا بداية العام الحالي، فيما تعد مقاطعة وهان الصينية منشأ الفيروس قبل انتقاله إلى دول العالم.