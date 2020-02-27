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السيد خامنئي: إيران تكافح كورونا ولن تطول فترة القضاء على الفيروس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:03 - 27 فبراير 2020
خامنئي خامنئي
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أشاد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي بالجهود الإيرانية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المتفشي في عددٍ كبير من دول العالم من بينها إيران التي ارتفعت حصيلة الوفيات فيها إلى حوالي 22 حالة وفاة واصابة 138 حالة.

وتوجه السيد الخامنئي خلال لقائها رئيس اكاديمية العلوم الطبية بالشكر الجزيل للأطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية المعنية في مواجهة ومكافحة هذا الفيروس الذي ظهر في البلاد اخيرا، متوجهاً بالتحية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وقال: "ان هذه الجهود القيمة جدا ترفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية وقد رفعتها وسيتبعها الاجر والثواب الإلهي"

واعرب قائد الثورة عن امله بان لا تستمر هذه القضية طويلا وان يتم القضاء على هذه الفيروس المقيت سريعا.

 

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