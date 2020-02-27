استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر فارق الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة  

أظهر أحدث استطلاع رأي إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تفوق حزب "الليكود" اليميني على نظيره حزب "كحول لفان" اليساري بفارق مقعد واحد.

وبيّنت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته قناة كان العبرية قبل بدء موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، والمتبقية أربعة أيام، تصدر حزب الليكود برئاسة بينامين نتنياهو للقائمة على جميع الأحزاب الأخرى المنافسة.

وجاءت نتائج استطلاع الرأي على النحو التالي:

الليكود 35 مقعد.

كحول لفان 34 مقعد.

القائمة المشتركة 14 مقعد.

شاس 8 مقاعد.

يهدوت هتوراة 8 مقاعد.

العمل جيشر ميرتس 8 مقاعد.

يمينا 7 مقاعد.

يسرائيل بيتنا 6 مقاعد.