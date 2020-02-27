لافروف: مطلوب من الفلسطينيين إتمام الوحدة وانهاء الانقسام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مبدأ روسيا الثابت من القضية الفلسطينية، والمتمثل في تمسكها بحل الدولتين كمبدأ أساسي لحل الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي.

وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ العلاقات الروسية - الفلسطينية، والقضايا المهمة في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الداخلية "التأكيد على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشارت وزارة الخارجية أنها ملتزمة بمبدأ حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرةً إلى حتمية إقامة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية.