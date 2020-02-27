عباس يصدر قراراً مهماً بخصوص سلطة النقد

أصدر رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الخميس، قرارًا رئاسيًا يقضي فيه بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، ان مجلس النقد الجديد برئاسة المحافظ عزام الشوا سوف يباشر أعماله بعد حلف اليمين أمام عباس.

ويأتي القرار الرئاسي استناداً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (165) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2020، وبناء على الصلاحيات المخولة للرئيس، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر عباس إعادة مجلس سلطة النقد على النحو التالي:

1محافظ سلطة النقد رئيساً.

2 نائب/ محافظ سلطة النقد الفلسطينية عضواً.

3 السيد/ فريد غنام ممثلاً عن وزارة المالية.

4 السيد/ إياد جودة عضواً.

5السيد/ عرفات عصفور عضواً.

6السيد/ راس ملحم عضواً.

7السيدة/ سماح صالح عضواً.

8السيد/ جون خوري عضواً.

9 السيد/ سعيد هيفا عضواً.

يشار إلى أن رئيس السلطة محموس عباس قد أصدر قبل شهرين مرسوماً رئاسياً لتجديد ولاية المحافظ السيد عزام الشوا للمرة الثانية، تمتد حتى العام 2023.