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فيروس كورونا يجبر الجيش الكويتي على اتخاذ قرارات مهمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:08 - 27 فبراير 2020
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لايزال فيروس كورونا المستجد المتفشي الذي وصل ثقيلاً على المنطقة العربية يشكل رعباً للصغير والكبير، بل للحكومات العربية بشكل كبير، وهو ما دفع الجيش الكويتي لإغلاق الدراسة في الكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين، اعتبارا من أول آذار، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم الخميس، إن عدد الحالات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43، جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران.

وتفشى فيروس كورونا مع مطلع العام الحالي في ولاية ووهان الصينية وبعدها انتقل لعدد كبير من دول العالم، ووصلت الإحصائية العالم من جميع الدول حوالي 2804 شخصاً واصابة مئات الآلاف حول العالم.

 

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