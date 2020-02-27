قناة عبرية: (إسرائيل) تعلق الرحلات الجوية إلى تايلنديا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تايلنديا جنوب شرق آسيا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما اوردته القناة 13 العبرية.

وذكرت القناة، "أنّ (إسرائيل) قررت إلغاء جميع رحلات طيران (العال) إلى بانكوك".

وفي السياق، اشارت إلى انه سيتم تعليق شركة الطيران لجميع الوجهات إلى إيطاليا، بناءً على توجيهات وزارة الصحة الإسرائيلية.

وكانت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، قد أعلنت اليوم الخميٍس، وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا، وذلك ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 14 شخصًا بالبلاد، في حين ارتفع عدد الوفيات في جميع انحاء العالم إلى 2804 أشخاص، غالبيتهم من الجمهورية الصينية.