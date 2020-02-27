الصحفي مثنى النجار يفوز بجائزة أفضل صانع محتوى على مواقع التواصل

فاز الزميل الصحفي مثنى النجار، اليوم الخميس، بجائزة الإعلام الاجتماعي، كأفضل صانع محتوى عبر منصة "فيسبوك"، ضمن مسابقة على أفضل محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجهة المنظمة للمسابقة نادي الاعلام الاجتماعي، :"إنّ مثنى النجار حاز على أفضل صانع محتوى، ضمن النشر الذي يخدم إثارة القضايا الوطنية والاجتماعية عبر مواقع التواصل".

وأضاف نادي الاعلام، أن عشرات النشطاء شاركوا في المنافسة بالفوز على لقب صانع محتوى، عبر منصات التواصل (تويتر وانستجرام ويوتيوب، وفيس بوك).

ومن جهته، شدّد الصحفي مثنى النجار، على أهمية تعزيز مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة القضية الفلسطينية .

ودعا النجار، لاستغلال تلك المواقع بهدف نصرة القضايا الوطنية، مع إبراز المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، في ظل ارتفاع الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.



