البدء بتنفيذ مشروع اعادة اعمار ٢٧٠ وحدة سكنية دمرت في عدوان ٢٠١٤

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، محمد زيارة، اليوم الخميس البدء بتنفيذ مشروع لإعادة إعمار أكثر من 270 وحدة سكنية، دُمرت خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف ٢٠١٤.

و جاء تصريح زيارة هذا خلال احتفال تفاهم ، بين وزارته وكل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP.

و بحسب زيارة، فيبلغ إجمالي تكلفة المشروع 10 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي بتمويل من السعودية، عبر "الصندوق السعودي للتنمية".

وتعرض قطاع غزة في 8 تموز/ يوليو 2014 إلى حرب "إسرائيلية" استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني، وتدمير قرابة 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و162 وحدة بشكل جزئي.