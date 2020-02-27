الاحتلال يصادق على بناء 1.8 وحدة استيطانية في الضفة

أعطت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الخميس الضوء الأخضر لخطة تقضي ببناء نحو 1.8 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، أن القرار يشمل بناء 1776 وحدة استيطانية، والمصادقة على الخطة العامة لبناء 620 وحدة جديدة في مستوطنة إيلي، علاوة على 534 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة شفوت راحيل.

وتعهد بينيت في أعقاب مصادقة "مكتب التخطيط المركزي في الضفة الغربية " التابع للجيش على هذه الخطة بمواصلة الأنشطة الاستيطانية و"عدم تسليم أي شبر من الأرض للعرب"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووجه بينيت الانتقادات لرئيس الحكومة الاسرائيلية المؤقت نتنياهو على قرار عدم فرض سيادة "إسرائيل" على المستوطنات في الضفة الغربية حتى انتخابات الكنيست الثاني من مارس القادم.

وكانت دولة الاحتلال "الإسرائيلي" قد اتخذت سلسلة خطوات في سبيل توسيع نطاق استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ نشر البيت الأبيض أواخر يناير خطته للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تعترف بسيادة الدولة العبرية على جميع المستوطنات.