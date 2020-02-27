عزل مدرب نادي هونفيد الهنغاري بسبب كورونا

عزل قال نادي هونفيد الهنغاري لكرة القدم، إنه عزل المدرب الإيطالي جوسيبي سانيني، في إجراء احترازي مع ظهور فيروس كورونا في إيطاليا.

وأوضح النادي، إنه تم استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي وكان خطوة ضرورية لأنهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس.

وأشار إلى انه ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية والحد من انتشار الوباء، مبينًا أنه قرر تعيين طاقم تدريب بديل من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي كإجراء احترازي.

وقام النادي، بتعيين استيفان بيسونت مدربا مؤقتا، لافتًا أنه سيتولى قيادة الفريق في مباراته المقبلة يوم السبت أمام ديوسجيوري في الدوري المحلي.

وقال المدرب سانينو: "أود أن أؤكد للجميع أنني بخير، وليس لدي أي أعراض، ليس لدي مشكلة على الإطلاق. قررنا فقط مع النادي، بالاتفاق المتبادل، أن أنسق عمل الفريق من بعيد، مع الاحترام التام لما يتطلبه هذا الوضع الاستثنائي منا".

ووفق السلطات الإيطالية، فقد أصيب نحو 400 شخص بفيروس كورونا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين، وثبت إصابة مواطنين إيطاليين وأشخاص زاروا إيطاليا مؤخرا، في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا.

يشار إلى فيروس كورونا تسبب بإصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.