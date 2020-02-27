أزمة بين الفيفا والاتحاد الاسباني بسبب برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعترض على السماح لبرشلونة بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت من ليجانيس، عقب انتهاء الميركاتو الشتوي.

وكان الاتحاد الإسباني سمح لبرشلونة بعقد صفقة برايثوايت، عقب التأكد أن إصابة عثمان ديمبلي، نجم البارسا، تحتاج فترة تعافي أكثر من 5 أشهر.

ويحق لبرشلونة إشراك برايثوايت في المسابقات المحلية فقط، بينما لا يستطيع البارسا الدفع به في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيفا طلب من الاتحاد الإسباني عدم السماح للأندية بقيد أي لاعب خارج فترات القيد المعتادة.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه خلالها فيفا هذا التحذير للاتحاد الإسباني، وسبق أن حدث أمر مماثل في 2016.

ورفض الاتحاد الإسباني في المرة الأولى طلب فيفا ،ولكنه ينوي مناقشة الأمر مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي.

وتعد إسبانيا هي الدولة الوحيدة المسجلة في فيفا التي تسمح لأنديتها بضم لاعبين مرتبطين بأندية أخرى خارج فترات الانتقالات.

ويرى الفيفا أن هذا الاستثناء يقضى على المساواة بين الأندية، لا سيما وأن ليجانيس طلب مؤخرًا التعاقد مع لاعب آخر بدل من برايثوايت، ولكن الاتحاد الإسباني رفض.