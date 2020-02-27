ريال مدريد يناضل من أجل رفع العقوبة عن راموس

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد يتمسك بأمل أخير لرفع عقوبة الإيقاف عن قائده سيرجيو راموس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يغيب راموس عن لقاء الإياب أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب الطرد.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس، خلال الخسارة ضد سيتي، أمس الأربعاء، بنتيجة 1-2 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان الحكم الإيطالي دانييللي أورساتو طرد راموس، بسبب عرقلة الأخير لجابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، أثناء انفراده بالحارس المدريدي تيبو كورتوا.

وببطاقة أمس، عادل راموس رقم زلاتان إبراهيموفيتش وإدجار دافيدز، برصيد 4 بطاقات حمراء، كأكثر الحاصلين على طرد في تاريخ دوري أبطال أوروبا.