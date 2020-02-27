د.ضهير: مراكز الحجر الصحي برفح تستضيف ٥ مواطنين و غزة خالية تماماً من كورونا

أكد نائب مدير عام الرعاية الاولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير أن قطاع غزة خالٍ تماماً من فيروس كورونا، مشيراً الى أن مركز الحجر الصحي في معبر رفح يستضيف خمسة مواطنين حتى انتهاء فترة ال 14 يوما الاحتياطية ومن ثم عودتهم الى منازلهم.

جاء ذلك خلال جولة لمسؤولي الصحة بمركز الحجر الصحي بمعبر برفح، أطلع خلالها وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش على مجريات العمل بمركز الحجر الصحي في معبر رفح والمخصص للمتابعة الصحية للمواطنين العائدين من الدول التي أعلن بها تفشي فايروس كورونا المستجد.

ضهير أشار الى أن الوزارة تتابع ومن خلال اللجنة الوزارية المختصة كافة المستجدات والاجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العائدين من تلك الدول، وبالتالي السلامة المجتمعية.