قناة عبرية: استئناف ادخال العجول من "اسرائيل" للضفة الغربية

ذكرت القناة العبرية السابعة بأن سلطات الاحتلال بدأت اليوم الخميس، بتوريد العجول والأبقار إلى الضفة الغربية.



و نقلت القناة العبرية عن ما يسمى ب "منسق أنشطة الحكومة"، كامل أبو ركن قوله: "إن شاحنات العجول من إسرائيل بدأت في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية".



وأوضحت أن إدخال العجول تم وفقاً للاتفاق الذي جرى مع الجانب الفلسطيني الاسبوع الماضي، مقابل سماح "إسرائيل" بتصدير المنتوجات والخضروات من الضفة.



و في المقابل ستقوم السلطة الفلسطينية بإلغاء المقاطعة المفروضة على الماشية من "إسرائيل" التي أعلنت عنها في سبتمبر 2019، مقابل إزالة العقوبات التي فرضها وزير الحرب نفتالي بينيت على التجارة مع السلطة الفلسطينية.



ونقلت القناة عن مسؤول "إسرائيلي" قوله، إنه إذا تم انتهاك التفاهمات المتفق عليها ولم تف السلطة الفلسطينية بالمعايير المحددة لتنفيذ المخطط، فسوف تعود العقوبات وسيتم فرض قيود أكثر صرامة.