الهيئة الخيرية توزع دفعة جديدة من كفالات الأيتام في قطاع غزة

بدأت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني صباح اليوم الخميس الموافق 27/2/2020 بتوزيع كفالات الأيتام المكفولين لديها عن سنة كاملة والتي تبدأ من شهر يناير وحتى ديسمبر من عام 2019 والبالغ عددهم 168 يتيم من كافة محافظات قطاع غزة، بتمويل كريم من هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH-تركيا.

وقال المدير التنفيذي بالهيئة الخيرية بشير عبدالله بأن الهيئة الخيرية مستمرة بتقديم خدماتها للأيتام المكفولين لديها لرسم البسمة على وجوه الأطفال وذويهم لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل قطاع غزة جراء استمرار الحصار الصهيوني.

وقَدم أهالي الأيتام الشكر للهيئة الخيرية وللإخوة الكافلين لأيتامهم في هيئة الإغاثة التركية IHH على جهودهم في خدمة أطفالهم ودعمهم لكافة شرائح المجتمع متمنين لهم مزيداً من الخير والعطاء والبركة.