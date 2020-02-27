خامنئي يشيد بجهود الفريق الطبي الايراني في مواجهة "كورونا"

اشاد قائد الثورة الاسلامية الايرانية، السيد علي الخامنئي، بجهود وزير الصحة وزملاءه والاطباء والممرضين وسائر الكوادر الطبية المعنية في مكافحة فيروس كورونا.

ووجه القائد الخامنئي خلال استقباله صباح اليوم الخميس رئيس اكاديمية العلوم الطبية علي رضا مرندي، الشكر الجزيل لوزارة الصحة ومساعدي الوزير والاطباء والممرضين والكوادر الطبية الاخرى والمعنيين بالشؤون الطبية في ايران في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا وقال، ان هذه الجهود القيمة جدا ترفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية وقد رفعتها وسيتبعها الاجر والثواب الالهي.

واضاف: "لقد رتبت هذا اللقاء فقط لأوجه بحضور السيد مرندي رئيس اكاديمية العلوم الطبية المحترم. احببت ان اوجه شكري من صميم القلب لجميع الاخوة الاطباء والاخوات الطبيبات والممرضين والممرضات والكوادر الطبية الاخرى، متمنيا لكم النجاح ان شاء الله تعالى".

وتابع السيد الخامنئي: "ان عملكم قيّم جدا، اذ سيرفع مكانة الاسرة الطبية والتمريضية في المجتمع، والاهم من ذلك هو الاجر والثواب الالهي الذي سيمنّه الباري تعالى عليكم قطعا".

واعرب قائد الثورة عن أمله بان لا تستمر هذه القضية طويلا، وان يتم القضاء على هذه الفيروس المقيت سريعا بعون الباري تعالى.