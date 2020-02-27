الاحتلال يصادر 4 ملايين دولار بزعم تحويلها من ايران إلى غزة

صادر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أربعة ملايين دولار بزعم تحويلها من إيران إلى حركة حماس في غزة.

ووقع وزير الحرب نفتالي بينت على أمر بمصادرة المبلغ المالي، وفق ما أورده بيان الجيش، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ تم تحويله الى شركة صرافة "المتحدون" في قطاع غزة والتي يملكها رجل الاعمال زهير شملخ وعائلته.

وادعي البيان أن هذه الأموال كانت تهدف لتطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة قامت بإرسالها إيران الى حماس".

ووفق الأمر الموقع من قبل وزير جيش الاحتلال يتيح ملاحقة صاحب شركة المتحدون وعائلته في أنحاء العالم، وتقييد تحركاتهم في بعض البلدان بالإضافة لتقييد الأنشطة المالية للشركة من قبل هيئات مالية على المستوى الدولي.