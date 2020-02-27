دعوية الجهاد تطالب خطباء الأمة للحديث عن جريمة اعدام "محمد الناعم"

طالبت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس، خطباء المساجد في كافة أقاليم قطاع غزة للحديث عن جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد المجاهد محمد الناعم وشهداء دمشق العروبة.

كما دعت اللجنة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، خطباء المساجد في فلسطين وخارجها لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة العالم بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم اللاإنسانية.

وأبرقت اللجنة الدعوية، التحية إلى أبطال المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها رجال سرايا القدس أصحاب البأس الصادق لعدم تأخرهم في الرد السريع على جريمة الشهيد محمد الناعم كما كان متوقعا، وغيرها من الجرائم النكراء بحق شعبنا.

كما شددت على ضرورة توحد أبناء شعبنا المجاهد خلف المقاومة وحماية ظهرها من غدر المتآمرين والمتربصين، مؤكدة على تحقيق وعد الله بالنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

فيما دعت اللجنة الدعوية كافة المجاهدين والمقاومين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه من غدر ومكر الاحتلال الإسرائيلي لأن المعركة مع العدو لم تنته بعد.

وطالبت اللجنة الدعوية جماهير شعبنا الفلسطيني لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء معركة بأس الصادقين بعد صلاة الجمعة والشهداء هم: "محمد الناعم، سليم سليم، زياد منصور".