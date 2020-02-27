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مستوطنون يقدمون على قطع مئات اشجار الزيتون في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 14:05 - 27 فبراير 2020
اقتلاع اشجار الزيتون اقتلاع اشجار الزيتون
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أفادت مصادر محلية و شهود عيان بأن مستوطنين اقدموا اليوم الخميس، على قطع مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم .

و أوضحت المصادر بأن مستوطني "اليعازار" الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 200 شجرة زيتون، و80 كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبد السلام صلاح، وانس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من بوابة المستوطنة.

و بحسب المصادر، فإن المستوطنين استهدفوا في الفترة الأخيرة أراضي المواطنين في الخضر، لا سيما تلك القريبة من المستوطنات من خلال أعمال التجريف وقلع الأشجار ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم .

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