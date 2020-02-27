26 حالة وفاة في ايران من كورونا والاصابات 245 بينهم برلماني بارز

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفايروس كورونا إلى 26 شخصاً، وارتفاع عدد المصابين 245 شخصاً.

كما أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، رجل الدين المحافظ مجتبى ذو النور إصابته بكورونا في مقطع فيديو نشرته وكالات أنباء إيرانية. وذو النور أحد نائبي مدينة قم، بؤرة تفشي كورونا في البلاد، بالبرلمان الإيراني.

وأضاف النائب أن نتائج فحوصه الطبية أثبتت أنه مصاب بالمرض ويتلقى العلاج، داعياً المواطنين الإيرانيين إلى عدم القلق من كورونا.

يشار إلى أن مسؤولين إيرانيين آخرين أكدوا خلال الأيام الأخيرة إصابتهم بكورونا، منهم نائب وزير الصحة، إيرج حريرجي والنائب البرلماني محمود صادقي ورئيس بلدية المنطقة الـ13 في العاصمة طهران، مرتضى رحمان زادة.

من جهتها، نشرت وكالة "إرنا" خريطة انتشار كورونا في إيران، مشيرة إلى أنه تفشى في 20 محافظة من أصل 31.

وأضافت الوكالة أن 54 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأيام الماضية.

وفيما يرتفع يومياً عدد الوفيات والمصابين بكورونا في إيران، إلا أن السلطات مازالت ترفض عزل مدينة قم بؤرة تفشيه، إذ أكد وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس الأربعاء، خلال الإعلان عن تدابير جديدة، أنه بدلاً من عزل المدن التي سجلت فيها حالات وفاة وإصابة مؤكدة، في مقدمتها مدينة قم، ستفرض قيود على حركة المشتبه بهم بإصابة كورونا.

وكشف سعيد نمكي، في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الجديد، أن فرقاً من وزارة الصحة ستستقر على مداخل هذه المدن وتقوم بقياس درجات الحرارة وتوقف من يشتبه بإصابته بكورونا ليخضع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وأعلن استمرار إغلاق الجامعات الإيرانية لأسبوع إضافي آخر، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بشأن استمرار إغلاق المدارس أو فتحها مساء يوم الجمعة.

وكشف عن تعليق صلاة الجمعة في المدن الملوثة بفيروس كورونا حتى إشعار آخر، وفرض قيود على الدخول إلى المواقع والعتبات الدينية.