بعد إضرابه 113 يومًا.. الإفراج عن الأسير زهران بشرط دفع الكفالة

قررت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.

وخاص الأسير زهران إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 113 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة قررت الافراج عن الأسير زهران بعد دفع كفالة مالية بقيمة (10000 شيقل)، لكن شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الافراج حتى يوم الأحد المقبل، بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أو لا.

وطلبت محكمة الاحتلال في وقت سابق تمديد اعتقال زهران لـ 12 يوما بحجة استكمال التحقيق.

وأمضى زهران نحو 15 عاما في معتقلات الاحتلال في على فترات زمنية، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، ويعتبر الإضراب الذي خاضه مؤخرا هو الثاني.

وخاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على المدة كاملة.