4973 مسافراً تنقلوا عبر معبر الكرامة أمس الأربعاء

أشارت الإدارة العامة للمعابر والحدود الى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة بين الضفة الغربية و الأردن امس الاربعاء بلغ 4973 مسافراً

و قالت الإدارة، في بيان صحفي صباح لها اليوم الخميس: "إن عدد المسافرين المغادرين 24760 مسافراً، والقادمين 2213، أما المرجعين 6 مسافرين".

و من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، اضافت الادارة العامة. .