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4973 مسافراً تنقلوا عبر معبر الكرامة أمس الأربعاء

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:39 - 27 فبراير 2020
الكرامة الكرامة
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أشارت الإدارة العامة للمعابر والحدود الى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا في كلا الاتجاهين عبر معبر الكرامة بين الضفة الغربية و الأردن امس الاربعاء بلغ 4973 مسافراً 

و قالت الإدارة، في بيان صحفي صباح لها اليوم الخميس: "إن عدد المسافرين المغادرين 24760 مسافراً، والقادمين 2213، أما المرجعين 6 مسافرين".

و من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، اضافت الادارة العامة. .

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