تدني كبير في سعر صرف الدولار والسبب!

شهد سعر صرف الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية تراجعاً، اليوم الخميس 27/2/2020، بعدما تأكد اكتشاف أول حالة إصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الإسترليني وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن، وسط تنامي المخاوف حيال مدى استعداد أكبر اقتصاد عالمي لمواجهة الوباء.

وتزيد حالات العدوى الجديدة بالفيروس خارج الصين أسرع من داخلها مما يعزز المخاوف من أن التأثير الاقتصادي للقيود المفروضة على السفر، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع الطلب قد يفوق ما كان متوقعا.

وقال يوكيو إشيزوكي، محلل سوق الصرف الأجنبي لدى دايوا للأوراق المالية في طوكيو، "لا يبدو الدولار آمنا للغاية إذا كنا نتعامل مع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة. ثمة مخاوف من أن الحكومة الأمريكية تستهين بفيروس كورونا".

وهبط الدولار بنسبة 0.35% مقابل الين الياباني إلى 110.06 ين، مواصلا تراجعه عن أعلى مستوى في عشرة شهور، كذلك أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.35%.