صينيون: احتواء فيروس كورونا خلال شهرين فقط

أعرب فريق من الخبراء الصينيين اليوم الخميس، عن تفاؤلهم الكبير باحتواء فيروس كورونا (كوفيد19) خلال مدة تتراوح الشهرين من الآن في نهاية شهر ابريل.

وقال الخبير الصيني تشونغ نانشان: "أنا واثق من تدابير الوقاية التي اتخذتها الصين وإن الامور ستكون تحت السيطرة العامة في غضون بضعة أسابيع.

وأشار نانشان إلى أن تقييم الاتجاه ينبع من "الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب الجهود المشتركة بين الفرق الطبية في جميع أنحاء البلاد".

يُشار إلى أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين اليوم الخميس بلغت 2744 حالة وفاة، أما عدد المصابين فقد ارتفع إلى حوالي 78.500 شخص.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 40 دولة في العالم من بينها أمريكا التي أصيب فيها 60، بينهم 42 من الأميركيين المُرحلين من السفينة "دايموند برنسيس"، وسجلت البرازيل أمس الأربعاء أول إصابة بفيروس كورونا.