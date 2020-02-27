"فيروس كورونا" يقطع أوصال شوق معتمري غزة

أعلنت وزارة الأوقاف إيقاف تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة بعد القرار السعودي بمنع إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا منعًا لوصول فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد 6 رحلات فقط للمعتمرين من قطاع غزة إلى المملكة من أصل 13 رحلة، في الموسم الثاني بعد أربعة أعوام متواصلة من التوقف بسبب إغلاق معبر رفح البري الحدودي

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت الخميس، تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة وايقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد.

حتى إشعار آخر

رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، عوض أبو مذكور، أكد وقف إصدار تأشيرات العمرة بشكل مؤقت وفقًا للتعليمات الواردة لديهم، حتى إشعار آخر.

وأوضح أبو مذكور لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السعودية تخشي على المعتمرين من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إعلان دول الجوار إصابة مواطنيها، لافتًا إلى أنه "خلال موسم العمرة يكون هناك اكتظاظ في المدينة المنورة ومكة المكرمة مما قد يزيد من فرصة انتشار المرض".

وأضاف: "رغم الأوضاع الصعبة لشركات الحج والعمرة في قطاع غزة، إلى أن الأمر جاء طارئً تحت بند الوقاية، وهو الأمر الذي نضعه فوق كل اعتبار"، مؤكدًا تمنياتهم بانقضاء الأزمة سريعًا حتى لا تطال موسم الحج القادم.

السلامة أولًا

وفي السياق شدد إبراهيم الطويل، مدير شركة الطويل ومطير للحج والعمرة، أن الهمّ الأساسي لهم الآن هو عودة المعتمرين الموجودين في المملكة العربية السعودية بخير وسلامة.

وأوضح الطويل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أكثر من 500 معتمر من قطاع غزة يؤدون مناسك العمرة، ويتواجدون الآن في المدينة المنورة، حيث سيتوجهون بعد صلاة الظهر إلى مكة المكرمة لأداء العمرة الأولى.

وأشار إلى أن فوج المعتمرين سيعود إلى قطاع غزة في التاسع شهر مارس القادم، مضيفًا: "نتواصل مع المعتمرين بشكل دوري، ونؤكد على الطواقم المرافقة ضرورة أخذ كافة تدابير الوقاية والحرص لضمان سلامتهم".

وعن تبيعات قرار وقف العمرة قال الطويل: "الكثير من المعتمرين قاموا بدفع الرسوم بشكل مسبق، في حين قامت بعض الشركات بإصدار تأشيرات لمعتمري الفوج القادم، إضافة إلى التأمينات التي تم دفعها في البنوك الفلسطينية والسعودية، والتجهيزات للمعتمرين سواء في غزة أو في السعودية، مما سيؤثر على هذه الشركات بشكل كبير".

ونوَّه إلى أن موسم العمرة الحالي يأتي بعد موسم واحد من التوقف الذي استمر لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تأمل أن تعوض ولو جزء بسيط من الخسائر المتراكمة من خلال الموسم الحالي.

وتابع: "رغم كل شيء تبقى سلامة المعتمرين الأولوية لدينا، ونتمنى دومًا السلامة لجميع المسلمين، ونتطلع إلى أن تزاح الغمة قبل الوصول إلى موسم الحج، حتى يتمكن حجاج القطاع والعالم من تأدية الفريضة باطمئنان وأمان".

ويواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار واقتحام دول لم تسجل إصابات بالمرض، في الوقت الذي يكافح فيه العالم لوقف زحفه، سواء كان ذلك بالبحث عن لقاح للقضاء عليه، أو تشديد الإجراءات الوقائية.

وسجلت العديد من دول المنطقة حالات إصابة بالفيروس وهي: الجزائر، إيران، البحرين، الكويت، الإمارات، العراق، عُمان، مصر، لبنان، أفغانستان.