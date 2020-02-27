صحيفة: حماس تهدد بعودة التصعيد وتفعيل أدوات الضغط الشعبي قريباً

نفى مصدر قيادي في حركة حماس اليوم الخميس 27/2/2020، الحديث الإسرائيلي عن طلب الحركة من الاحتلال "الاسرائيلي " تخفيف الحصار الذي تمّ تشديده عبر إغلاق المعابر ومنع الصيد والامتناع عن إصدار تصاريح للتجار والعمال الغزّيين، كاشفاً أن "حماس تَلقّت رسالة من الاحتلال بأنه لا يرغب في التصعيد، لكن ردّها كان واضحاً، وهو أن التصعيد سيعود في وقت قصير في حال استمرّت تلك الإجراءات".

وقال المصدر القيادي في حركة حماس لصحيفة الاخبار اللبنانية ان الحركة حماس لم ولن تستجدي الاحتلال، وتعرف كيف تجعله يتراجع... أدوات الضغط الشعبي في طريقها إلى التفعيل خلال وقت قصير.

ويشار الى ان الوسطاء القطريون والأمميون بدأوا، أمس، لقاءات مع الاحتلال لبحث تراجعه عن "العقوبات".، ونقل الوسيط القطري إلى «حماس» أن سلطات الاحتلال أبلغته أنها ستتراجع عن خطواتها تدريجياً قبل يوم الجمعة، في حال استمرار حالة الهدوء .

ومساء أمس، أبلغ الاحتلال لجان الصيّادين الفلسطينيين بفتح بحر غزة لمسافة ستة أميال بحرية، على أن يتمّ توسيع المسافة تدريجياً. كما أبلغ المعنيّين بإعادة فتح معبر «كرم أبو سالم» (جنوب) اليوم (الخميس) كالمعتاد بعد إغلاق ليومين.