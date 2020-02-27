تفاصيل مخطط "ايوان E1" الاستيطاني الأخطر شرق القدس المحتلة

يُشكل مخطط إيوان (E1) الإسرائيلي شرق مدينة القدس المحتلة أخطر المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم شرق القدس لما تُسمى "دولة إسرائيل"، وذلك بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" لتشمل الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

كما يهدف المخطط إلى إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعادي 10% من مساحة الضفة المحتلة واحداث تغيير جذري في قضية الديمغرافية الفلسطينية للصالح "الإسرائيلي".

خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في القدس المحتلة أكد لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن مخطط "إيوان E1" يشكل خطورة كبيرة على العاصمة الفلسطينية "القدس" وذلك بتفتيتها إلى قطع صغيرة لا ترقى لأن تكون عاصمة مطلقًا.

وأوضح التفكجي أن مخطط إيوان معد له مسبقًا منذ عام 1994 وتمت المصادقة عليه عام 1997 على مساحة أرض تبلغ 12443 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى كل من (الطور، عناتا، أو ديس، العيزرية).

وأشار إلى أن الهدف من المخطط هو:

إقامة منطقة صناعية على مساحة 1كم2. إقامة 4000 وحدة استيطانية إقامة 10 فنادق

هذه اهداف المخطط الذي كان يسعى لتنفيذه آنذاك وزير الحرب الإسرائيلي "اسحق مردخاي".

وأكد التفكجي، أن خطوة المخطط الإسرائيلي تكمن في عدة نقاط رئيسية وهي ما يلي:

اغلاق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل وتطويق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، وليس هناك أي إمكانية للتوسع لمستقبلي تجاه الشرق. منع إقامة القدس الشرقية/ (كعاصمة لفلسطين) وإمكانية تطورها باتجاه الشرق. ربط جميع المستوطنات في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية القدس مع المستوطنات داخل حدود البلدية بالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستوطنات إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعادل 10% من مساحة الضفة وإحداث تغيير جذري في قضية الديمغرافيا الفلسطينية لصالح الإسرائيليين فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق الثلاثاء الماضي على بناء 3500 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي: "إن قراره يهدف إلى تنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم "E1" والذي يقضي بتوسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، لتصل إلى غرب القدس".

ونقلت هيئة البث "الإسرائيلية" عن نتنياهو قوله: "نحن نبني القدس ومحيط القدس، لقد أوعزت ببناء 3500 وحدة سكنية في منطقة "E1"، وفق تعبيره.

أوروبا تدين مخطط إيوان E1

السفيرة أمل جادو وكيل وزارة الخارجيّة الفلسطينية، أكدت أن الاتحاد الأوروبي يرفض كل مخططات الاستيطان جملة وتفصيلا وأن موقعة إيوان E1 سيكون لها تداعيات وخطوات جدية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السفيرة أمل في تصريحات إذاعية، إن هناك تحرك جاد من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول الخمس الكبرى "فرنسا المانيا إيطاليا اسبانيا روسيا" لإدانة كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة المحتلتين.

وأشارت إلى أن هناك زيارة رسمية من وفد الاتحاد الأوروبي للاطلاع عن قرب بالمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، وهذا تحرك جاد قد يتطور إلى قطع العلاقة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا.

ميلادينوف يعلق على مخطط إيوان E1

وفي ذات السياق حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من تنفيذ دولة الاحتلال لخطة "E1" الاستيطانية، سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في بيان له: "أشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات "الإسرائيلية" الأخيرة بشأن تقدم بناء المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى الخطط المقلقة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي 1، بالضفة الغربية المحتلة".

وجدد ميلادينوف، التأكيد على أن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام".

وحذر من أنه "إذا تم تنفيذ خطة E1، فستقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه".

مخطط إيوان E1 جريمة حرب

أما المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور بعث ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة "إسرائيل" في "سعيها المسعور لمخططاتها الاستعمارية غير القانونية في فلسطين المحتلة.

وأشار منصور إلى أن مخطط "إيوان E1" يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" غير القانونية بالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، حيث أن هذه الخطط ليست فقط خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فهي تشكل جرائم حرب، ولكنها تهدد أيضًا بقطع الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية تمامًا وعزل القدس الشرقية تقريبًا، مما يقوض تمامًا تواصل الأراضي.

وأكد منصور أن هذه السلسلة من الإعلانات الإسرائيلية هي إشارة واضحة إلى أن "إسرائيل" ترى أن خطة الإدارة الأمريكية بمثابة ضوء أخضر تسعى من خلاله لتحقيق طموحاتها التوسعية، والتي يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى القيام من جانب واحد بتنفيذ ها على الأرض.