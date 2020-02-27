كورونا قد تُلغي إقامة صلوات الجمعة والجماعة في إيران !

على خلفية تزايد وتيرة انتشار فيروس كورونا ، طالبت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس27/2/2020 ، بعدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة ومنع التجمعات حتى إشعار آخر.

وقال كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ونقلتها وكالة أنباء إرنا الرسمية "لا بد من عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينية حتى إشعار آخر".

وقال أن خفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات وإلغاء الرحلات غير الضرورية وغير ذلك، أمور لا بد منها أيضا.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا في البلاد لتشخيص فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل ، موضحاً أن عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد ارتفع من 2 إلى 7 وسيصل الى 15 حتى نهاية الأسبوع وإلى 22 في غضون الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الصحة الايرانية اعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بالأمس بسبب فيروس كورونا الى

4 مصابين بفيروس “كورونا”، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 19، فضلا عن إصابة 139 آخرين.