تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد

أعلنت العراق عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 6 إصابات.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، "تبين اكتشاف حالة لشاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا، عاد للعراق من إيران وراجع أحد المؤسسات الصحية وأجريت له فحوصات مخبرية وتم الحجر عليه"".

وأوضحت الوزارة أن الشاب بصحة جيدة ومتواجد في أحد مستشفيات العاصمة العراقية، إذ تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته.

يشار إلى أن السلطات العراقية قررت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وسجلت العراق إصابة 5 مواطنين في وقت سابق يومي الإثنين والثلاثاء، إحداها في النجف (جنوب) لطالب إيراني جرى ترحيله، و4 أفراد من عائلة في كركوك (شمال) قدمت مؤخرا من إيران.