حقيقة إصابة أليكسيس سانشيز بفيروس كورونا

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر إصالة أليكسيس سانشيز، لاعب انتر ميلان المعار من مانشستر يونايتد بفيروس كورونا.

وتساءلت الجماهير عن حقيقة إصابة اللاعب بالفيروس الصيني القاتل، ومصدر الخبر، ليتضح أن هناك خطأ في الأمر.

وسببت ترجمة أحد رواد موقع "تويتر" لعنوان تقرير صحفي، في إثارة تساؤلات عن صحة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وقام أحد مستخدمي "تويتر" بترجمة عنوان تقرير نشره موقع "سي دي إف" التشيلي، يتناول تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وقرار اتحاد الكرة في ذلك البلد بإقامة المباريات دون حضور الجمهور، بطريقة خاطئة، حيث كتب أن سانشيز أصيب بالمرض، في حين كان النص الأساسي يقول: "إنتر ميلان أليكسيس سانشيز يتضرر من فيروس كورونا"، أي أن الفريق الذي يمثله اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قد تضرر من الفيروس، لغياب مشجعيه عن اللقاءات التي سيخوضها.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن "الترجمة الخاطئة" جعلت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تنشر الخبر "المغلوط".