الصين: حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" هو الأقل منذ شهر

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس 27/2/2020 عن انخفاض طفيف في اعداد الوفيات بفيروس كورونا حيث سجلت عدد الوفيات اليوم 29 شخصا ، وهو أقل مما تم تسجيله منذ حوالى شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن إجمالي عدد ضحايا "كورونا" في الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى 2774 شخصا، أما عدد المصابين بالفيروس حتى اليوم فبلغ حوالى 78500 شخص بعدما سجلت في الساعات الـ24 الماضية إصابة 433 شخصا، الغالبية الساحقة منهم (409) في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت الصحة الصينية انه ومنذ ثلاثة أيام تواصل حصيلة الوفيات في التراجع ، حيث تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

بالمقابل فإن حصيلة الإصابات الجديدة خارج هوبي عادت للارتفاع الخميس بتسجيل 24 حالة، بعدما سلكت منحى انحداريا طوال الأسبوع الماضي بلغ أدناه الأربعاء، بتسجيل خمس إصابات جديدة فقط.

وفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، حسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوبي في الأيام التي تلت.