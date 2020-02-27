فجر اليوم : أسير من رفح يتنفس عبق الحرية بعد 12 عاماً في سجون الاحتلال

افرجت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الخميس 27/2/2020 عن الاسير عبد الرحمن محمد أبو لبدة "35"عاماً من منطقة الشوكة قضاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة اثنا عشر عاماً وسبعة أشهر.

وأوضحت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/07/2007م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، والتخطيط للقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عبد الرحمن أبو لبدة؛ ولد بتاريخ 08/02/1985م؛ وهو أعزب، وأمضى مدة محكوميته كاملةً، وأفرج عنه من سجن رامون.

وتقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلـبـيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر عبد الرحمن أبو لبدة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.