"مهجة القدس": الأسير محمد جرادات يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد محمد عبد الرحيم مفلح جرادات (42 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (20) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمد جرادات ولد بتاريخ 09/10/1978م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.