الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة فجر اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف المواطنين فجر اليوم الخميس، في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين في مناطق مختلفة في رام الله وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وفي التفاصيل فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أبو خليل من رام الله، وصقر جواد ربايعة من العبيدية شرق بيت لحم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن، محمد أمين شعث، ورامي يوسف سنينة، وعلي البدوي من قلقيلية.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد أحمد شفيق عابد من كفردان غرب جنين، وعثمان عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت