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السعودية تُعلق العمرة حتى إشعار آخر ..والسبب كورونا !

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:13 - 27 فبراير 2020
العمرة العمرة
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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 27/2/2020،عن تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة وايقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد.

وقال سلطان هزازي من دائرة خدمات العمرة بالسعودية ان قرار تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة  وإيقاف إصدار تأشيرات يأتي بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد.

وبين انه تم إلغاء اي حجوزات مستقبلية من تاريخه وحتى اشعار آخر على شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين .

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