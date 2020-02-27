أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 2020-2-27

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 27/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 27/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.3900 دولار/ شيكل

4.7505 دينار / شيكل

3.5928 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0600 يورو/ دينار

بیع

3.4400 دولار/ شيكل

4.8515 دينار / شيكل

3.7444 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار