العراق تعلق دوام المدارس والجامعات 10 أيام بسبب كورونا

قررت السلطات العراقية، الأربعاء، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 11 دولة، بسبب فايروس كورونا العالمي.

وجاء في بيان صادر عن خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا"، الإعلان عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية والجامعات، غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة، اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية 7 آذار (مارس) المقبل".

وقررت الخلية "منع سفر المواطنين العراقيين إلى دول: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ايطاليا، الكويت، البحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية. كما قررت الخلية حظر دخول الوافدين من مملكة البحرين والكويت إلى إشعار آخر.

وسبق للعراق وأن قرر حظر دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول تايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة. كما قررت خلية الأزمة اليوم، حظر التجمعات العامة "لأي سبب كان".

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يومي الإثنين والثلاثاء، أحدها في النجف لطالب إيران جرى ترحيله لبلده، و4 أفراد من عائلة في كركوك قدمت مؤخرا من إيران.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.