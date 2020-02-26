الاحتلال ينصب كمينا للصحافي بني مفلح ويعتقله

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الأربعاء الصحافي مجاهد بني مفلح (30 عاما)، واحتجزته في مركز شرطة الاحتلال في مستوطنة أرائيل، المقامة على أراضي المواطنين شمال الضفة الغربية، بتهمة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شقيقه "أسد الدين" ل"فلسطين اليوم" إن الصحافي بني مفلح كان متجها إلى بلدته "بيتا" الواقعة إلى الجنوب من نابلس عندما اعترضته جيب من نوع كيا تابع لشرطة الاحتلال، قبل وصوله حاجز زعترة وأوقفوا مركبته التي كان يستقلها مع زوجته وطفليه (محمد وجود) وقاموا بإنزاله واقتياده دون الحديث معه، وهو ما يشير إلى أنهم كانوا يتتبعونه ونصبوا كمينا له لإعتقاله.

وبحسب "أسد الدين" فإن أفراد الشرطة عادوا بعد دقائق وصادروا بطاقته الشخصية "لهوية" وهاتفه النقال من المركبة، دون إبلاغ زوجته، والتي بقيت بالمركبة مع أطفالها، عن اعتقاله.

وقال نادي الأسير الفلسطيني ل" فلسطين اليوم" إنه تلقى أتصالا هاتفيا من الصحافي بني مفلح، أخبرهم خلاله أنه في مركز تحقيق شرطة " أرائيل" وأن التحقيق معه بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتاباته على الفيس بووك.

وكانت أخر منشورات الصحافي بني مفلح على حسابه على الفيس بووك حول الدعوات الاستيطانية لاقتحام جبل العرمة، شرق بلدته بيتا، ودعوات الأهالي للتواجد في المكان وأداء صلاة الجمعة في المكان.

والصحافي بني مفلح يعمل محررا في موقع " الترا فلسطين" وهو متزوج وأب لطفلين "جود" ثلاث سنوات ونصف، ومحمد عامين.