منشور "إسرائيلي" تحريضي ضد الفلسطينيين كل 64 ثانية!

نشر المركز العربيّ لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" نتائج مؤشر التحريض والعنصرية في منصات شبكات التواصل الإسرائيليّة لعام 2019، والذي بين أن ذروة التحريض في العام الماضي كان خلال الجولتين الانتخابيتين الإسرائيليتين.

وشهد العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 14% في الخطاب العنيف تجاه العرب والفلسطينيين، بواقع منشور عنيف ضد العرب والفلسطينيين كل 64 ثانية، ومن بين كل 11 منشور عن العرب كان هناك منشور تحريضيّ واحد على الأقل.

وشهد العام 2019 مقارنة مع السنوات الماضية، ارتفاعاً بعدد ونسبة المنشورات التحريضية، حيث نُشر 495 ألف منشور عنيف، يشمل عنصرية أو شتائم أو تحريض ضد الجمهور العربيّ والفلسطيني، من بين 5.4 مليون منشور عن العرب في 2019، وهو ارتفاع بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2018 الذي نُشر خلاله 474 ألف منشور عنيف من بين 4.7 مليون منشور عن العرب 2018.

وتشير نتائج المؤشر 2019 أن الجولتين الانتخابيتين سببتا ارتفاعاً بنسبة 8% في الخطاب العنيف ضد الجمهور الفلسطيني في الداخل، وأنه من بين المنشورات العنيفة يبرز الخطاب ضد القائمة المشتركة، حيث واجه النائبان أيمن عودة وأحمد طيبي المكانين الثاني والثالث في الخطاب العنيف الذي تمّ توجيهه ضد العرب والفلسطينيين.

وما زالت "فيسبوك" الشبكة الأبرز في الخطاب العنيف، حيث نُشر 41% من الخطاب العنيف من خلالها، بانخفاض بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية 2018، بالمقابل تشكّل "تويتر" 30% من الخطاب العنيف ضد العرب، وهو ارتفاع بنسبة 14% مقارنة مع السنة الماضية.

يُذكر أن مؤشّر التحريض والعنصرية في شبكات التواصل تقرير سنوي يصدره مركز "حملة" ويرصد تقاطع استخدام التسميات والكلمات العنصرية والعنيفة ضد العرب والفلسطينيّين على مدار العام.