ليبرمان: سنشكل حكومة بدون نتنياهو والقائمة المشتركة ارهابية

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، أنه ينوي تشكيل حكومة جديدة بدون رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وأضاف، "سننشئ حكومة بدون نتنياهو، من خلال تشكيل ائتلاف علماني وليبرالي، لأن الجميع سئم من نتنياهو بما فيهم أعضاء الليكود في الكنيست.

وأشار ليبرمان في مؤتمر "معاريف للأعمال 2030"، إلى أنه عرض على غانتس ونتنياهو في الانتخابات الماضية تشكيل حكومة وحدة وطنية لكنهما رفضا، ودفعوا الأوضاع لانتخابات ثالثة خلال سنة واحدة.

ووصف ليبرمان القائمة العربية المشتركة، بالداعمة للإرهاب، لزيارتها قبر عرفات ورفضها المشاركة في جنازة شمعون بيريز، ورفضها قرار ادراج حزب الله على قوائم الإرهاب، وتنديدهم باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.