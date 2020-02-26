تفاصيل جديدة في قضية الأميرة هيا وحاكم دبي

استمعت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الأربعاء، إلى أحكام صدرت في أحدث مرحلة ضمن معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعن بن راشد على نشر أحكام سابقة في القضية، أصدرتها المحكمة العليا الإنكليزية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقيل في المحكمة إن الأميرة هيا (45 سنة)، والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة، يؤيدان نشر الأحكام.

وقال نائب رئيس محكمة الاستئناف، القاضي نيكولاس أندرهيل: "هذه الدعوى نتجت عن إجراءات الحضانة في المحكمة العليا المتعلقة بالطفلين، وهما الآن في نطاق اختصاص المحكمة". وأضاف أن إجراءات الحضانة ما زالت جارية وستعقد جلسة "للرعاية" في نهاية الشهر المقبل.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، طلبت الأميرة هيا من محكمة العدل الملكية في لندن، الوصاية على طفليها جليلة (11 سنة)، وزايد (7 سنوات)، وتوفير الحماية لهما.

وسمح قاضي محكمة الأسرة السير أندرو مكفارلين، لوسائل الإعلام بالإعلان أنّ الأميرة تقدمت بطلب للحصول على وصاية على طفليها، وعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد، وحمايتهما من تبعات الزواج القسري.

ورفض القاضي مكفارلين طلباً من محامي الشيخ محمد بن راشد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ. كما تقدم محامو حاكم دبي بطلب العودة السريعة للأطفال إلى دبي.

وبعد الجلسة، أصدرت الأميرة هيا والشيخ محمد بياناً، أكدا من خلاله أنّ الإجراءات أمام المحكمة "تتعلق برفاهية الطفلين، ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتزوج الشيخ محمد (70 سنة)، وهو أيضاً نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة التي كانت عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.

وغادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.